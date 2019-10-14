В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%

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Министерство здравоохранения сообщило о снижении смертности жителей России от проблем с алкоголем за последние восемь лет на 30%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что снизился также показатель смертности от внешних причин — на 35% по сравнению с данными 2010 года. 

Ранее Минздрав назвал Чукотку и Якутию регионами — лидерами по заболеваемости алкоголизмом в России.

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