В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%
«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что снизился также показатель смертности от внешних причин — на 35% по сравнению с данными 2010 года.
Ранее Минздрав назвал Чукотку и Якутию регионами — лидерами по заболеваемости алкоголизмом в России.