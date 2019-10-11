Названы регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
- РИА Новости
По данным ведомства, на втором месте — Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (1 на 500 взрослых).
Каждый десятый новый больной алкоголизмом живёт в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области, рассказали в министерстве.
При этом во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области, число новых пациентов ежегодно снижается. Там же оно за год выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек и стало одним из самых высоких по стране.
В материале уточняется, что общее количество заболевших алкоголизмом в регионах в статистике не приводится.
Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ и Магаданская область являются регионами — лидерами по смертям от алкоголя.