Названы регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

В 2018 году за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем обратились более 2 млн человек по всей России, передаёт РБК со ссылкой на Минздрав. Лидером по числу новых случаев заболевания алкоголизмом стала Чукотка (29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет).

По данным ведомства, на втором месте — Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (1 на 500 взрослых).

Каждый десятый новый больной алкоголизмом живёт в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области, рассказали в министерстве.

При этом во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области, число новых пациентов ежегодно снижается. Там же оно за год выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек и стало одним из самых высоких по стране.

В материале уточняется, что общее количество заболевших алкоголизмом в регионах в статистике не приводится.

Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ и Магаданская область являются регионами — лидерами по смертям от алкоголя.