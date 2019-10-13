Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.

Об этом говорится в его поздравительной телеграмме работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника.

По его словам, работники сельского хозяйства подходят к делу ответственно и добросовестно, а также знают истинную цену труда на земле, требующего огромной самоотдачи и знаний.

Премьер добавил, что во многом благодаря работникам Россия является мощной аграрной державой.

«Дорогие друзья, огромное спасибо за ваш труд, который позволяет отрасли по праву считаться гордостью национальной экономики», — заявил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках.