Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.
Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России
  • РИА Новости

Об этом говорится в его поздравительной телеграмме работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника. 

По его словам, работники сельского хозяйства подходят к делу ответственно и добросовестно, а также знают истинную цену труда на земле, требующего огромной самоотдачи и знаний.

Премьер добавил, что во многом благодаря работникам Россия является мощной аграрной державой. 

«Дорогие друзья, огромное спасибо за ваш труд, который позволяет отрасли по праву считаться гордостью национальной экономики», — заявил премьер. 

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках.

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