СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Бурятии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе двоих детей, в результате пожара в жилом доме в Бурятии.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия на кухне квартиры обнаружены следы застолья. Вероятно, взрослые употребляли спиртные напитки. 

«После полуночи в квартире начался пожар. Очаг находился в прихожей, где располагалась электрическая розетка, к которой, предположительно, был подключён масляной обогреватель. Обогреватель и фрагменты электропроводки изъяты для проведения соответствующих экспертиз и установления точной причины возгорания», — указали в СК.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек, в том числе двое детей.

В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.

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