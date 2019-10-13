СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Бурятии
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия на кухне квартиры обнаружены следы застолья. Вероятно, взрослые употребляли спиртные напитки.
«После полуночи в квартире начался пожар. Очаг находился в прихожей, где располагалась электрическая розетка, к которой, предположительно, был подключён масляной обогреватель. Обогреватель и фрагменты электропроводки изъяты для проведения соответствующих экспертиз и установления точной причины возгорания», — указали в СК.
Ранее сообщалось, что в Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек, в том числе двое детей.
В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.