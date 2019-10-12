В Башкирии при пожаре погибли три человека

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В Башкирии в Абзелиловском районе в результате пожара в металлической будке погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В Башкирии при пожаре погибли три человека
  • ©ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

«Сгорела металлическая будка размером 3 х 4 м, находящаяся во дворе строящегося частного жилого дома», — указано в сообщении.

По данным ведомства, во время тушения пожара были обнаружены тела трёх мужчин. 

На месте работают следователи, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

Ранее в Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек, в том числе двое детей.

ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.

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