В Башкирии при пожаре погибли три человека
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«Сгорела металлическая будка размером 3 х 4 м, находящаяся во дворе строящегося частного жилого дома», — указано в сообщении.
По данным ведомства, во время тушения пожара были обнаружены тела трёх мужчин.
На месте работают следователи, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.
Ранее в Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек, в том числе двое детей.
ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.