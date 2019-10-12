В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

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В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

«Пожар с трагическими последствиями произошёл сегодня ночью в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме... При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сильное задымление наблюдалось в квартире на 5-м этаже.

Отмечается, что 22 жильца дома смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. 

На место происшествия прибыл начальник регионального главка ведомства генерал-майор Александр Марков.

Ранее в МЧС назвали неисправную электропроводку наиболее частой причиной пожара в жилых домах в России.

В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.

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