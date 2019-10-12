В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
«Пожар с трагическими последствиями произошёл сегодня ночью в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме... При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, сильное задымление наблюдалось в квартире на 5-м этаже.
Отмечается, что 22 жильца дома смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
На место происшествия прибыл начальник регионального главка ведомства генерал-майор Александр Марков.
Ранее в МЧС назвали неисправную электропроводку наиболее частой причиной пожара в жилых домах в России.
В сентябре ФАН передавало, что в России более 400 детей ежегодно гибнут при пожарах.