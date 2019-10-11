Более 1,4 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье
- РИА Новости
Почти 950 тыс. — это взрослые, ещё 445 тыс. — дети.
«Еженедельно прививки против гриппа делают около 400 тыс. жителей. В поликлиники закуплены современные вакцины — «Совигрипп» и «Гриппол плюс», — рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
По её словам, всего в этом году планируется вакцинация более 3,6 млн человек.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.