В Москве вчетверо увеличилось количество станций метро с кофейнями

За год в Москве вчетверо увеличилось количество станций, в переходах которых открыты кофейни.

«Сейчас свежесваренный кофе в киоске или павильоне можно купить на 34 станциях метрополитена», — цитирует РИА Новости руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Лискутова.

Лискутов отметил, что с установлением холодной погоды спрос на кофейни в метро увеличивается.

Он также добавил, что наиболее популярны кофейни на станциях «Коньково», «Китай-город», «Коломенская» и «Лермонтовский проспект».

8 октября сообщалось, что на десяти станциях Московского метрополитена запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора».