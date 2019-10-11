В Москве вчетверо увеличилось количество станций метро с кофейнями

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За год в Москве вчетверо увеличилось количество станций, в переходах которых открыты кофейни.

«Сейчас свежесваренный кофе в киоске или павильоне можно купить на 34 станциях метрополитена», — цитирует РИА Новости руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Лискутова.

Лискутов отметил, что с установлением холодной погоды спрос на кофейни в метро увеличивается.

Он также добавил, что наиболее популярны кофейни на станциях «Коньково», «Китай-город», «Коломенская» и «Лермонтовский проспект».

8 октября сообщалось, что на десяти станциях Московского метрополитена запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора».

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