В метро Москвы запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора»

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На 10 станциях Московского метрополитена запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора».
В метро Москвы запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу транспортного предприятия.

Цель — показать пассажирам, что если они занимают обе стороны эскалатора в часы пик, то сокращают время при подъёме на 30%.

Акция проходит по будням в течение месяца в переходах между такими станциями, как «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий, «Чкаловская» и «Курская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

Там дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».

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