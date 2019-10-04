В Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у девяти станций метро

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что благоустройство территорий у девяти станций метрополитена завершается.
В Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у девяти станций метро
  • © mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24», это действующие станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», строящиеся «Юго-Восточная», «Окская» и «Стахановская» Кожуховской линии, а также открытые ранее «Савёловская» Большой Кольцевой линии и «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской.

Работы у станций «Филатов луг» и «Коммунарка» Сокольнической линии почти завершены.

По словам Бирюкова, благоустройство затронуло как пространство у самих станций, так и прилегающие улицы. Общая протяжённость территории — около 76 км, площадь — свыше 240 га.

Окончание работ намечено на ноябрь.

Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина.

НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить