В Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у девяти станций метро
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Как сообщает сайт «Москва 24», это действующие станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», строящиеся «Юго-Восточная», «Окская» и «Стахановская» Кожуховской линии, а также открытые ранее «Савёловская» Большой Кольцевой линии и «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской.
Работы у станций «Филатов луг» и «Коммунарка» Сокольнической линии почти завершены.
По словам Бирюкова, благоустройство затронуло как пространство у самих станций, так и прилегающие улицы. Общая протяжённость территории — около 76 км, площадь — свыше 240 га.
Окончание работ намечено на ноябрь.
Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина.
НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.