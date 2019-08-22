Начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина
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В частности, будет создана инфраструктура для запуска автобусных маршрутов.
«От метро «ВДНХ» автобусы направятся по улице Космонавтов к улице Ярославской, затем к улице Бориса Галушкина и через Проектируемый проезд №742 свернут на улицу Касаткина», — уточнили в пресс-службе.
Площадь благоустройства — около девяти гектаров. Работы должны быть завершены к началу сентября.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.