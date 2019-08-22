Начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина

Начались работы по благоустройству территории между станцией «ВДНХ» Московского метрополитена и улицей Касаткина, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.

В частности, будет создана инфраструктура для запуска автобусных маршрутов.

«От метро «ВДНХ» автобусы направятся по улице Космонавтов к улице Ярославской, затем к улице Бориса Галушкина и через Проектируемый проезд №742 свернут на улицу Касаткина», — уточнили в пресс-службе.

Площадь благоустройства — около девяти гектаров. Работы должны быть завершены к началу сентября.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.