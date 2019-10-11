В Москве задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.

Отмечается, что после задержания и предъявления обвинения женщина была отпущена под подписку о невыезде.

«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Также уточняется, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

17 июля Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.