В Остафьеве намерены построить новую зону отдыха

В Остафьеве планируют построить зону для семейного отдыха, сообщает сайт «Москва 24».

Новое пространство должно появиться в 2020 году.

«Площадка в 1,3 гектара будет похожа на зелёный остров с маяком», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он рассказал, что предусмотрено несколько игровых зон, в том числе детская и спортивная.

Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина.

НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.