Психолог рассказала, что поможет снять стресс

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН рассказала, что поможет снять стресс.

«Если произошла какая-то разовая неприятная ситуация на работе, какое-то волнение, переживание, и человек на взводе, то хорошо наблюдать за чем-то размеренным. Здесь подойдут вода, огонь, плавающие утки. Можно также посидеть на детской площадке и посмотреть, как играют дети», — заявила она.

По её словам, когда человек сидит, он расслабляется и переводит внимание со своих проблем на то, что происходит вокруг.

Если же речь идёт о хроническом стрессе, то требуются более серьёзные меры. Как считает эксперт, в таких ситуациях люди прибегают к массажу, водным процедурам, медикаментозному лечению.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк в беседе с ФАН рассказал, как бороться с осенней депрессией.