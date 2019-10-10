В Москве завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных

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Завершены работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных
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«Это кусочек старой, купеческой Москвы, где традиционно было много офисов и машин, но мало пространства для пешеходов. Узкие тротуары не самое удобное место для прогулок и отдыха», — заявил мэр Сергей Собянин на своём персональном сайте.

На набережных протяжённостью около трёх километров расширены и замощены тротуары. Доступны зоны отдыха у воды, разбиты газоны.

В ходе благоустройства высадили примерно 1,3 тыс. кустарников. Поздней осенью планируется высадить более 100 деревьев.

На набережных разместили два новых сквера.

Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина.

НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.

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