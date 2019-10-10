Психиатр рассказал, как бороться с осенней депрессией

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Главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк в беседе с ФАН рассказал, как бороться с осенней депрессией.
Психиатр рассказал, как бороться с осенней депрессией
  • Pixabay

«Самое главное — это своевременное обращение к специалисту. Чаще всего решение проблем требует не столько медикаментозной помощи, сколько психологической или психотерапевтической поддержки», — заявил он.

По его словам, существенную роль в профилактике осенних обострений играет участие близких и родственников.

Как пояснил Костюк, люди с психическими заболеваниями не всегда могут адекватно оценивать своё состояние, поэтому некоторые пациенты прекращают принимать лекарства, начинают злоупотреблять спиртным, что ухудшает течение заболевания.

Специалист советует соблюдать режим работы, отдыха и сна, рационально питаться и принимать витамины. Также рекомендованы умеренные физические нагрузки.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.

Ранее латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.

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