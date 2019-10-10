Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики близорукости

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Роспотребнадзор в рамках Всемирного дня зрения рассказал о мерах профилактики близорукости, сообщает сайт «Аргументы и факты».
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики близорукости
  • Pixabay

Как считают специалисты, любая активность вне дома в разы снижает вероятность появления близорукости, а также избыточного веса и других заболеваний.

Рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее часа в день.

«А в идеале — примерно три часа при уровне освещенности 10 000 люксов — это соответствует освещённости в тени в солнечный летний день. Лампы в школе и дома дают 300—500 люксов», — пояснили в ведомстве.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

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