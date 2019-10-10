Минтруд России отменит почти 1000 нормативных актов

Министерство труда и социальной защиты России намерено отменить примерно 1000 из действующих 1070 нормативных актов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа.

«Проводя актуализацию, обновление базы, из порядка 1070 советских и российских актов, как мы планируем, останется 76—80 актов», — сказал он.

По его словам, некоторые из этих 1070 актов действуют с 1917 года.

Он отметил, что некоторые устаревшие требования создают избыточную нагрузку на бизнес, а также могут «приводить к злоупотреблениям со стороны надзорных органов».

«Поэтому правовое пространство расчищается», — добавил Корж.

В июне в Росстандарте анонсировали отмену 10 тыс. советских ГОСТов.