В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

В России в скором времени планируется отмена около десяти тысяч действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил Абрамов.

По его словам, большинство госстандартов относится к сфере добровольного применения. По его словам, «все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене».

Он уточнил, что обновление фонда ГОСТов затронет около 10 тыс. стандартов.

Ранее газета «Известия» писала, что в России могут разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий.