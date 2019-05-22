СМИ: В России могут разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий

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В России могут разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий, сообщает газета «Известия». Его использование позволит повысить устойчивость дорог при применении автомобилистами шипованной резины.
СМИ: В России могут разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий
  • РИА Новости

Готовить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) начнут в 2019 году, тестировать — в течение нескольких лет.

Это следует из материалов к заседанию проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» под председательством вице-премьера Максима Акимова, прошедшему в конце марта 2019 года.

В Росавтодоре подтвердили начало работы над новым стандартом. Она включена в ведомственный план по НИОКР.

«Необходимо отметить, что старый стандарт не является устаревшим и плохим — это просто другой метод оценки», — добавили в Росавтодоре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году.

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