СМИ: В России могут разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий
- РИА Новости
Готовить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) начнут в 2019 году, тестировать — в течение нескольких лет.
Это следует из материалов к заседанию проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» под председательством вице-премьера Максима Акимова, прошедшему в конце марта 2019 года.
В Росавтодоре подтвердили начало работы над новым стандартом. Она включена в ведомственный план по НИОКР.
«Необходимо отметить, что старый стандарт не является устаревшим и плохим — это просто другой метод оценки», — добавили в Росавтодоре.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году.