ФБК могли финансировать граждане европейских стран, Израиля и США

Минюст России принял решение о включении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов после ознакомления с материалами, полученными от правоохранительных органов. Об этом RT сообщили источники в силовых структурах.

Как стало известно RT от источников в силовых структурах, Минюст мог принять это решение, ознакомившись с материалами, полученными от правоохранительных органов.

ФБК могли внести в список иноагентов из-за средств, полученных от американской компании и иностранных граждан.

Речь идёт об американской фирме Star-Doors.Com, которая была зарегистрирована во Флориде в 2016 году Юрием и Юлией Маслиховыми. Компания занимается производством и установкой раздвижных дверей.

По информации Минюста России, ФБК также спонсировал испанский бизнесмен Роберто Фабио.

По данным RT, бизнесмену могут принадлежать две фирмы — Moto Auto Monda SL, занимающаяся продажей транспортных средств, и строительная компания Fabrilad Contratas SL.

Кроме того, по данным источника в правоохранительных органах, у следствия есть информация, что ФБК могли финансировать жители Франции, Швеции, Белоруссии, Израиля, Великобритании, Германии, США, Австрии, Чехии и Ирландии (всего около 20 человек).

В начале августа СКР возбудил уголовное дело в отношении ФБК о легализации средств. По данным СК, речь идёт об 1 млрд рублей. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путём, о чём работникам организации было известно.

Для легализации этих денег сотрудники фонда через банкоматы внесли их на расчётные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие счета фонда.

Как сообщил RT источник, знакомый с ходом расследования, при проведении следственных действий правоохранительные органы могли получить сведения об иностранном финансировании ФБК под видом частных пожертвований.

После этого материалы были переданы в Минюст. В ведомстве провели самостоятельную проверку документов деятельности ФБК и приняли решение о включении этой организации в реестр иностранных агентов.

9 октября Минюст внёс ФБК в список иностранных агентов.

Как отметили в ведомстве, такое решение не связано с расследованием СК о финансировании этой организации. Кроме того, у Минюста есть все доказательства иностранного финансирования ФБК.

Подробнее — в материале RT.