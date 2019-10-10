Число пассажиров такси в России выросло в четыре раза за десять лет

Число пассажиров, пользующихся легковым такси, с 2008 года увеличилось более чем в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

В 2008 году на легковом такси было перевезено 7,3 млн пассажиров. В 2018-м этот показатель вырос до 30,1 млн.

Согласно методологии Росстата, при расчётах данного показателя имеется в виду общее число пассажиров, перевезённых на том или ином виде транспорта в течение года.

Также приводятся данные по перевозкам на других видах транспорта общего пользования. Так, в России число пользующихся авиатранспортом за последние десять лет увеличилось более чем вдвое: в 2008 году воздушным транспортом воспользовались 51 млн человек, а в 2018-м — 118 млн.

При этом число пассажиров, перевезённых на поездах, сократилось с 1,3 млрд в 2008 году до 1,1 млрд в 2018-м.

В то же время падение показателей зафиксировано в трамвайных перевозках, где число пассажиров за десять лет сократилось с 2,5 до 1,2 млрд.

Реже стали ездить и на автобусах: число пассажироперевозок упало за тот же период с 14,7 до 10,9 млрд.

Общее число перевезённых пассажиров по всем видам транспорта также уменьшается: с 2008 года оно снизилось с 25 до 18 млрд.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года услугами каршеринга в Москве воспользовались 58 млн раз.