В Москве за четыре года услугами каршеринга воспользовались более 58 млн раз

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В Москве совершили более 58 млн поездок на автомобилях для краткосрочной аренды за четыре года, сообщают «Известия».
В Москве за четыре года услугами каршеринга воспользовались более 58 млн раз
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Проект стартовал в сентябре 2015 года. Его участниками стали девять фирм.

«Городская система каршеринга — это более 23 тыс. автомобилей разных операторов, гибкие тарифы и удобные услуги для клиентов», — цитирует главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

По его словам, ежедневно машины арендуют более 140 тыс. раз.

Как ожидается, к 2020 году общее количество автомобилей операторов вырастет до 30 тыс.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.

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