Более 1,3 млн человек сдали анализ на ВИЧ в Подмосковье в 2019 году
- РИА Новости
«Сдать анализ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в мобильных комплексах тестирования на ВИЧ, которые регулярно выезжают в муниципальные образования Подмосковья», — заявила она.
В этом году по числу тестирований лидируют Одинцово, Люберцы и Балашиха.
Ежегодно в регионе анализ на ВИЧ сдают 25% населения.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о днях открытых дверей в больницах столицы.