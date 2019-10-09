Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

«Признать смягчающим обстоятельством возмещение ущерба, смягчить назначенное наказание до двух лет колонии общего режима, в остальной части оставить приговор без изменений», — приводит РИА Новости слова судьи.

В ходе выступления защитники Подкопаева отметили, что их подзащитный выплатил двум сотрудникам правоохранительных органов компенсацию за причинённый вред. Кроме того, осуждённый перечислил 10 тыс. рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Уточняется, что прокурор просил оставить принятое ранее судебное решение без изменений.

12 сентября Подкопаев обжаловал вынесенный 3 сентября Тверским судом Москвы приговор.

25 сентября Мосгорсуд признал законным постановление суда от 3 сентября о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.