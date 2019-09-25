Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта «дела 27 июля» Подкопаева
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- РИА Новости
«Постановление Тверского суда Москвы от 3 сентября о продлении меры пресечения Подкопаеву в виде содержания под стражей признано законным», — приводит ТАСС решение Мосгорсуда.
Арест был продлён во время рассмотрения дела по существу.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Ивану Подкопаеву.
12 сентября фигурант «дела 27 июля» обжаловал вынесенный 3 сентября Тверским судом Москвы приговор.