Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта «дела 27 июля» Подкопаева

Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Подкопаеву, осуждённому на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

© Антон Денисов

РИА Новости

«Постановление Тверского суда Москвы от 3 сентября о продлении меры пресечения Подкопаеву в виде содержания под стражей признано законным», — приводит ТАСС решение Мосгорсуда. Арест был продлён во время рассмотрения дела по существу. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Ивану Подкопаеву. 12 сентября фигурант «дела 27 июля» обжаловал вынесенный 3 сентября Тверским судом Москвы приговор.