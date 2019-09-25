Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Подкопаеву

Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Ивану Подкопаеву, который был осуждён на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

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РИА Новости

По данным представителя суда, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Тверского районного суда назначено на 14:45. Ранее стало известно, что Подкопаев обжаловал приговор. 3 сентября Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении Ивана Подкопаева. Суд установил, что участник массовых беспорядков 27 июля распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии, в результате чего двое военнослужащих получили химические ожоги слизистой глаз. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как Подкопаев признал вину и раскаялся в содеянном.