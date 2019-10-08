Почти 285 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что с 30 сентября по 6 октября уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оказался ниже эпидемического порога на 6,4%. За неделю ОРВИ заболели 11,8 тыс. человек.
За этот же период за медицинской помощью обратились 6,3 тыс. человек.
В сентябре progorod43 сообщал, что в Кирове стартовала прививочная кампания против гриппа.