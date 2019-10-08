В комиссии Совфеда заявили о признаках вмешательства в дела России

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Анна Лушникова
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал намерение комиссии обратиться с запросом в СК России, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook для предупреждения нарушения избирательного законодательства.
В комиссии Совфеда заявили о признаках вмешательства в дела России
  • Reuters

«Мы должны в этом разобраться. Пока мы ничего не утверждаем, но видим признаки того, что вмешательство было. Надо разобраться, были ли это указания сверху, какое-то самоуправство людей на местах, или какие-то странные договорные схемы. В любом случае, наша основная задача — профилактика. А задача правоохранительных органов — посмотреть есть ли там какие-то незаконные вещи», — сказал сенатор.

По его словам, работа комиссии направлена на то, чтобы Facebook, Google и другие подобные структуры на территории России действовали с соблюдением законодательства.

«Мы поступаем очень цивилизованно. Если эти компании хотят вместе с нами разобраться в ситуации — пожалуйста. Мы не предполагаем здесь какого-то шумного пиар-действия. Мы готовы объяснить этим компаниям, что мы считаем вмешательством, и готовы с ними обсудить, как сделать так, чтобы их в эти разборки не втягивали какие-то разные наши фигуранты», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что для подобных ситуаций «должны быть общие международные правила».

«Дверь открыта для нормального и конструктивного диалога. Мы понимаем, с кем имеем дело, но предлагаем общение с Facebook и Google. Не думаю, что это обязательно надо делать в публичном варианте, потому что наше дело — профилактика. Но, если конкретные фигуранты будут выявлены, то у нас есть своё законодательство, которое должно работать полной мере», — заключил он.

Ранее Климов заявил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

Он также отметил, что представители Google и Facebook были приглашены на встречу в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории.

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