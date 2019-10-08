В России прогнозируют ежегодное сокращение трудоспособного населения

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Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что численность трудоспособного населения в стране ежегодно будет сокращаться на 800 тыс. человек в ближайшие пять-шесть лет.
В России прогнозируют ежегодное сокращение трудоспособного населения
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, Баринов сообщил на Всероссийском форуме национального единства. 

«Следует отметить, с учётом сложной демографической ситуации прогнозируется, что в ближайшие пять-шесть лет ежегодно численность трудового населения в России будет уменьшаться на 800 тыс. человек», — заявил он.

По его словам, ресурсом для устойчивого функционирования российской экономики по-прежнему будет внешняя трудовая миграция.

Также Баринов заявил, что, согласно концепции демографической политики России на период до 2025 года, планируется обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно.

Ранее в Федеральной налоговой службе заявили о высоком уровне серых зарплат в России.

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