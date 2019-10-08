Юрист опровергла сообщение о признании якутского «шамана» невменяемым

Адвокат Ольга Тимофеева, которая представляет интересы называющего себя шаманом Александра Габышева, заявила, что в заключении психолого-психиатрической экспертизы слова «невменяемость» в отношении её клиента не было.

Как она сказала РИА Новости, её подзащитный также прошёл повторную экспертизу, результатов которой пока что нет.

«Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева. Там такого слова как «невменяемость» не было написано», — указала она.

По словам юриста, повторная экспертиза была проведена в связи с тем, что у защиты возникли сомнения относительно определений, которые содержались в результатах первого исследования.

Тимофеева уточнила, что если Габышев будет признан дееспособным, тогда расследование уголовного дела в отношении него продолжится.

Ранее пресс-служба Минздрава Якутии заявила, что Габышев направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД).