Называющий себя шаманом Габышев помещён в психбольницу в Якутске

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Называющий себя шаманом Александр Габышев доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.
Называющий себя шаманом Габышев помещён в психбольницу в Якутске
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«Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни», — говорится в сообщении.

Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву. 19 сентября стало известно о его задержании.

Ранее сообщалось, что недовольные выборами в Бурятии сторонники Габышева устроили митинги в Улан-Удэ. В МВД сообщали о задержании двух участников несанкционированной акции.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова заявила, что выяснит законность задержания на несогласованном митинге.

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