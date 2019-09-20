Называющий себя шаманом Габышев помещён в психбольницу в Якутске
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«Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни», — говорится в сообщении.
Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву. 19 сентября стало известно о его задержании.
Ранее сообщалось, что недовольные выборами в Бурятии сторонники Габышева устроили митинги в Улан-Удэ. В МВД сообщали о задержании двух участников несанкционированной акции.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова заявила, что выяснит законность задержания на несогласованном митинге.