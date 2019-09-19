В МВД Бурятии сообщили о задержании находившегося в розыске мужчины

В МВД по Республике Бурятия сообщили о задержании мужчины, находившегося в розыске за совершение преступления в Якутии.

«На 202-м километре федеральной трассы М53 «Байкал» сотрудниками полиции... задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишет РИА Новости, в республиканском главке не подтвердили, что задержанный является якутским шаманом Александром Габышевым.

Ранее сообщалось, что недовольные выборами в Бурятии сторонники Габышева устроили митинги в Улан-Удэ, в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.

Накануне Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.

9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошёл несанкционированный митинг несогласных с результатами выборов мэра города.

Двое участников протестной акции были задержаны и привлечены к административной ответственности.

По результатам прошедших 8 сентября в Улан-Удэ выборов мэра победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец) с 52,52% голосов.