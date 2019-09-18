Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.

«С учётом личности Дондукова, характера совершённого административного правонарушения, обстоятельств дела постановлением суда назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — цитирует Интерфакс пресс-релиз суда.

9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошёл несанкционированный митинг несогласных с результатами выборов мэра города.

Двое участников протестной акции были задержаны и привлечены к административной ответственности.

По результатам прошедших 8 сентября в Улан-Удэ выборов мэра победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец) с 52,52% голосов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.