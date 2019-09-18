Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

Короткая ссылка
Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
  • РИА Новости

«С учётом личности Дондукова, характера совершённого административного правонарушения, обстоятельств дела постановлением суда назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — цитирует Интерфакс пресс-релиз суда.

9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошёл несанкционированный митинг несогласных с результатами выборов мэра города.

Двое участников протестной акции были задержаны и привлечены к административной ответственности.

По результатам прошедших 8 сентября в Улан-Удэ выборов мэра победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец) с 52,52% голосов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить