Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.

«Жители сделали свой выбор. С большим преимуществом, набрав более 52%, победил Игорь Юрьевич Шутенков. Считаю правильным, если все кандидаты, пришедшие на выборы, будут с уважением относится к выбору горожан», — написал глава республики на своей странице в Facebook.

Цыденов призвал граждан не нарушать закон самим и не вынуждать это делать других жителей города.

Он также отметил, что сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, представляющий КПРФ и занявший второе место на выборах, поможет решить некоторые региональные проблемы.

«У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности... Он как сенатор, член Совета Федерации, если радеет за интересы жителей, может помочь нам продвинуть их на федеральном уровне», — добавил глава Бурятии.

9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошёл несанкционированный митинг несогласных с результатами выборов мэра города.

Двое участников протестной акции были задержаны и привлечены к административной ответственности.

По результатам прошедших 8 сентября в Улан-Удэ выборов мэра победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец) с 52,52% голосов.