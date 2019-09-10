В Улан-Удэ задержаны два участника несанкционированного митинга на площади Советов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов в городе Улан-Удэ», — говорится на сайте.

Задержанные привлечены к административной ответственности.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова заявила, что выяснит законность задержания на несогласованном митинге.

«На стихийном митинге в городе Улан-Удэ, который начался на площади Советов 9 сентября, протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра Улан-Удэ и потребовали отпустить двоих задержанных. Напомним, что речь идёт о задержании граждан, сопровождавших «шамана» Александра Габышева, который следует пешком из Якутии в Москву», — говорится на сайте омбудсмена.

8 сентября в Улан-Удэ состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набрав 52,52% голосов.

На втором месте — сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), набравший 36,58%.