Подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове арестован

Короткая ссылка
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
Подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове арестован
  • РИА Новости

«Следователем... предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч. 1 ст. 105 УК России. — RT), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее следователи задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

5 октября следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в одной из квартир подмосковного города Домодедово тела 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить