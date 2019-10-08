Подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове арестован

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем... предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч. 1 ст. 105 УК России. — RT), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее следователи задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

5 октября следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в одной из квартир подмосковного города Домодедово тела 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями.