Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки, тело которой было найдено в подмосковном Домодедове. Задержанный — 34-летний местный житель.

«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.

С подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в одной из квартир подмосковного города Домодедово тела 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями.

В конце апреля URA.RU передавало, что в Курганской области предъявили обвинения двум подозреваемым в убийстве 17-летней студентки, тело которой было найдено в лесу недалеко от Кургана.