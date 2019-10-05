В Домодедове возбудили дело об убийстве 17-летней студентки
- РИА Новости
«5 октября в Домодедове в квартире обнаружено тело 17-летней студентки со множественными колото-резаными ранениями», — цитирует ТАСС представителя ведомства Ольгу Врадий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России.
В настоящее время организованы оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления и задержания подозреваемого.
В конце апреля URA.RU передавало, что в Курганской области предъявили обвинения двум подозреваемым в убийстве 17-летней студентки, тело которой было найдено в лесу недалеко от Кургана.