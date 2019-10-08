Общий объём рынка нелегального такси в России вырос на 35% с 2017 года

Общий объём рынка нелегального такси в России оценили в 101 млрд рублей, что на 35% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

По данным Аналитического центра при правительстве России, объём нелегального рынка может составлять до 12% от общего объёма рынка такси.

Крупные города отличаются от остальных регионов по соотношению легального и нелегального таксомоторного бизнеса. Доля незаконных поездок по субъектам варьируется от 16% до 50%.

Ранее сообщалось, что средний доход таксистов в России вырос в полтора раза с 2017 года и достиг 63 тыс. рублей в месяц.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН прокомментировал предложение законодательно ограничить долю автомобилей в регионах, подключённых к одному агрегатору.