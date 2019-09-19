В Профсоюзе московских таксистов оценили идею ограничить долю машин, подключённых к одному агрегатору

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН прокомментировал предложение законодательно ограничить долю автомобилей в регионах, подключённых к одному агрегатору.

«Нужно смотреть, какое именно ограничение по машинам получится. Например, в Москве сейчас 50—60 тыс. автомобилей, а планка может быть в 100 тыс., тогда здесь не получается этого регулирования», — заявил он.

По его мнению, если поставить «реальные пределы», то вырастет конкуренция, что приведёт к желаемым результатам по цене и качеству поездок.

Как отметил Смирнов, лучше бы конкуренция была свободной, но в настоящее время агрегаторы «грешат монополизацией» и требуется какое-то регулирование.

Ранее «Российская газета» сообщала, что в комитет Госдумы по транспорту обратились общественное движение «Синие ведёрки» и организация «Коллективная защита».

По их мнению, каждый регион должен установить максимальное количество автомобилей, которые могут заниматься такими перевозками такси.

Они также считают, что необходимо ввести общероссийский лимит на долю такси, подключённых к одному агрегатору (не более 25% на рынке конкретного субъекта).