СМИ: Средний доход таксистов в России вырос в полтора раза с 2017 года

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Средний доход таксистов в России вырос в полтора раза с 2017 года и достиг 63 тыс. рублей в месяц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов Аналитического центра при правительстве России.
СМИ: Средний доход таксистов в России вырос в полтора раза с 2017 года
  • © Ilya Naymushin/Reuters

В Москве и Санкт-Петербурге средний показатель составил около 83 тыс. рублей в месяц. В других городах-миллионниках это 74 тыс. рублей.

По оценке экспертов, резкий рост зарплат произошёл в крупных городах в 2018 году. Это может быть связано с приходом и популяризацией агрегаторов.

Согласно исследованию, в 2019-м доля агрегаторов составила около 60% легального рынка такси.

Как подсчитали аналитики центра, количество официально занятых в отрасли в 2018 году достигло 584 тысяч. По итогам 2019-го их число может вырасти до 600 тысяч.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН прокомментировал предложение законодательно ограничить долю автомобилей в регионах, подключённых к одному агрегатору.

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