Пивовар оценил возможность исчезновения крафтового пива в России

Пивовар Павел Ольшанский прокомментировал RT заявление Росстандарта о том, что в России могут прекратить производство крафтового пива.

Ольшанский указал на то, что закон не регулирует крафтовое пивоварение, так как не существует соответствующего понятия в законодательных актах.

«У нас нет нормальной нормативной базы (стандартов пивоварения. — RT), это понятие не описано. Большая часть хорошего, качественного пива попадает в разряд пивных напитков просто потому, что не существует понятия «пиво специальное», в которое могли бы попасть бельгийские сорта пива, которые во всём мире являются пивом, а у нас — пивным напитком», — добавил эксперт.

Ольшанский также напомнил о ключевом отличии крафтовых пивоварен от стандартных.

«Нет такого понятия, как «крафтовое пивоварение». Это небольшие пивоварни, которые варят небольшой объём пива. Это единственное отличие крафтовой пивоварни от любой другой пивоварни», — заявил Ольшанский.

Он назвал невозможность технической регламентации производства крафтового пива основной причиной, по которой подобный запрет не может быть применён.

«Как запретить то, чего нет? Нет такого понятия, как крафтовое пивоварение, оно в законе не описано... Чтобы что-то причислить к контрафакту, это должно быть где-то описано на уровне понятия. У нас нет закона о малом пивоварении, у нас всё пивоварение строится на законах 1985 года, когда о частном пивоварении ещё никто и не думал», — добавил эксперт.

Ранее в Росстандарте заявили, что производство крафтового пива может прекратиться, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — отметили в ведомстве.

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