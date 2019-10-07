В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки школьных столовых в Ростовской области

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В ходе проверки школьных столовых в Ростовской области обнаружили ряд нарушений, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки школьных столовых в Ростовской области
  • РИА Новости

Всего в регионе более тысячи столовых, из них 840 работают на продовольственном сырье, ещё 179 продают готовые продукты.

Сотрудники управления провели 44 проверки в отношении столовых и поставщиков.

«Всего за нарушения составили 50 протоколов. Сумма штрафов за недочёты составила 211 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.

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