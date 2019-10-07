В Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России»

В Санкт-Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

Буклет рассчитан и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Его будут распространять на крупных межрегиональных и международных туристических выставках и форумах.

Маршрут объединяет 11 регионов.

В 2018 году Великий Новгород стал участником национального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Ранее progorod43 сообщал, что экскурсовод из Кирова Ольга Хлебникова стала призёром конкурса «Лучший гид России».