В Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России»

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В Санкт-Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
В Петербурге начали выдавать паспорт туриста «Серебряное ожерелье России»
  • Ленинградская область / © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Буклет рассчитан и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Его будут распространять на крупных межрегиональных и международных туристических выставках и форумах.

Маршрут объединяет 11 регионов.

В 2018 году Великий Новгород стал участником национального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Ранее progorod43 сообщал, что экскурсовод из Кирова Ольга Хлебникова стала призёром конкурса «Лучший гид России».

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