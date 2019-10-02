Экскурсовод из Кирова стала призёром конкурса «Лучший гид России»
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Всего на конкурс было отправлено более тысячи двухминутных видеоэкскурсий по городу, музею или природному маршруту. Предварительный отбор прошли 646 работ.
Хлебникова стала лауреатом в номинации «Лучший гид России по городу». Она рассказала о вятских брендах, в том числе о дымковской игрушке.
Всего в номинации принимали участие 270 человек. Хлебникова заняла второе место.
Ранее Newinform сообщал, что стали известны самые популярные российские города с морскими музеями и судостроительными предприятиями.