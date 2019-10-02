Экскурсовод из Кирова стала призёром конкурса «Лучший гид России»

Короткая ссылка
Экскурсовод из Кирова Ольга Хлебникова стала призёром конкурса «Лучший гид России», сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Экскурсовод из Кирова стала призёром конкурса «Лучший гид России»
  • © kirovreg.ru

Всего на конкурс было отправлено более тысячи двухминутных видеоэкскурсий по городу, музею или природному маршруту. Предварительный отбор прошли 646 работ.

Хлебникова стала лауреатом в номинации «Лучший гид России по городу». Она рассказала о вятских брендах, в том числе о дымковской игрушке.

Всего в номинации принимали участие 270 человек. Хлебникова заняла второе место.

Ранее Newinform сообщал, что стали известны самые популярные российские города с морскими музеями и судостроительными предприятиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить