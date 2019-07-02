Названы самые популярные российские города с морскими музеями

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Стали известны самые популярные российские города с морскими музеями и судостроительными предприятиями, сообщает Newinform со ссылкой на «Турстат».
Названы самые популярные российские города с морскими музеями
  • РИА Новости

Лидерами признаны Санкт-Петербург, Калининград и Астрахань.

Эксперты изучили спрос на тематические экскурсии. В Петербурге популярностью пользуются туры в Центральный военно-морской музей и на крейсер «Аврора».

В Калининграде туристы часто посещают Музей Мирового океана. В Астрахани отмечен спрос на экскурсии на корабельное производство.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.

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