Названы самые популярные российские города с морскими музеями
- РИА Новости
Лидерами признаны Санкт-Петербург, Калининград и Астрахань.
Эксперты изучили спрос на тематические экскурсии. В Петербурге популярностью пользуются туры в Центральный военно-морской музей и на крейсер «Аврора».
В Калининграде туристы часто посещают Музей Мирового океана. В Астрахани отмечен спрос на экскурсии на корабельное производство.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.