В Ростуризме заявили о росте числа россиян, которые отправятся на отдых за границу в этом году

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.

РИА Новости

«Если отметить лидеров продаж на предстоящий летний сезон, то здесь большое преимущество у российских курортов. Среди зарубежных лидирует Турция», — заявил он. По его словам, предлагаются в том числе и бюджетные варианты путешествий — Греция, Болгария, Кипр, Тунис, ОАЭ, Италия, Испания, Черногория. Как напомнил Горин, доверять организацию своего отдыха рекомендуется только профессиональным компаниям, официально зарегистрированным в реестре ведомства, или агентам, имеющим договорные отношения с туроператорами, что можно проверить на сайте Ростуризма и «Турпомощи». Ранее Newinform назвал самые бюджетные направления для летнего отдыха.