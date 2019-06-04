В Ростуризме заявили о росте числа россиян, которые отправятся на отдых за границу в этом году
- РИА Новости
«Если отметить лидеров продаж на предстоящий летний сезон, то здесь большое преимущество у российских курортов. Среди зарубежных лидирует Турция», — заявил он.
По его словам, предлагаются в том числе и бюджетные варианты путешествий — Греция, Болгария, Кипр, Тунис, ОАЭ, Италия, Испания, Черногория.
Как напомнил Горин, доверять организацию своего отдыха рекомендуется только профессиональным компаниям, официально зарегистрированным в реестре ведомства, или агентам, имеющим договорные отношения с туроператорами, что можно проверить на сайте Ростуризма и «Турпомощи».
Ранее Newinform назвал самые бюджетные направления для летнего отдыха.