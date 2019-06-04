Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха

Стали известны самые бюджетные направления для летнего отдыха, сообщает Newinform со ссылкой на экспертов сервиса OneTwoTrip.

Лидерами рейтинга стали Турция, Венгрия и Латвия.

На поездку в Венгрию или Турцию в среднем понадобится около 56—57 тыс. рублей на двоих. Отдых в Латвии, Болгарии и Грузии оценивается по меньшей мере в 61 тыс.

В первую десятку также попали Греция, Кипр, Чехия, Армения и Белоруссия.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал исследование холдинга «Ромир», согласно которому 29% россиян сократили расходы на путешествия за последний год.