Ледокол «Виктор Черномырдин» отправился на ходовые испытания

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Ледокол «Виктор Черномырдин» отправился на заводские ходовые испытания, совмещённые с государственными. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Ледокол «Виктор Черномырдин» отправился на ходовые испытания
  • © АО «Балтийский завод»

«В течение 15—20 суток сдаточная команда АО «Адмиралтейские верфи», экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна», — заявили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

В частности, будет проверена главная энергетическая установка, системы навигации и связи, радиолокационные станции.

Дизель-электрический ледокол получил две вертолётные площадки, ангар, а также комплекс хранения вертолётного топлива и заправки вертолётов.

Ранее капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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