Ледокол «Виктор Черномырдин» отправился на ходовые испытания
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«В течение 15—20 суток сдаточная команда АО «Адмиралтейские верфи», экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна», — заявили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».
В частности, будет проверена главная энергетическая установка, системы навигации и связи, радиолокационные станции.
Дизель-электрический ледокол получил две вертолётные площадки, ангар, а также комплекс хранения вертолётного топлива и заправки вертолётов.
Ранее капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.